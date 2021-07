Motorrijder (71) komt om het leven door botsing met auto in Vuren

Twee scholen Beesd krijgen samen nieuw schoolge­bouw

21 juni BEESD - De kogel is door de kerk. Er komt een nieuw gebouw voor de brede school waarin de protestants-christelijke Lingelaar en de rooms-katholieke Sint Antoniusschool samen gehuisvest gaan worden. Op het terrein van de Antoniusschool is woningbouw voorzien, waar in Beesd dringend behoefte aan is. Protestanten en katholieken kunnen in Beesd al jaren prima met elkaar overweg, de saamhorigheid in Beesd is groot.