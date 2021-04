Motorrijder klapt tegen verkeersbord na botsing met bedrijfsbus in Meteren

Dwangsom van 15.000 euro voor het houden van kippen, volkstuin­ver­e­ni­ging verbijs­terd: ‘Alsof we een stelletje criminelen zijn’

15 maart Een haan, kippen en wat schapen moeten zo snel mogelijk weg uit volkstuintjes in Heukelum. Zo niet, dan moet volkstuinvereniging De Praetakker een boete van 15.000 euro betalen. ,,Dat geld hebben we niet. En waar laten we ze eigenlijk? Op straat dan maar?”