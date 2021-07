Motorrijder zwaargewond bij botsing met auto in Vuren

West Betuwe verwacht miljoenen­ver­lies op bouwgrond: ‘Veel te rooskleu­rig ingeschat’

30 juni De gemeente West Betuwe verwacht 20 miljoen euro verlies op de bouwgronden die zij in bezit heeft. Dat is meer dan vorig jaar, de kosten voor de bouwplannen Slingerbos in Ophemert en Molenblok in Varik zijn fors opgelopen.