Muskusrat ongewenste vreemdeling in het rivierengebied: Waterschap zet vallen langs de grens

Het voorbij jaar zijn er door muskusrattenvanger langs de rivieren tussen de Duitse grens bij Nijmegen en Kinderdijk ruim drieduizend muskusratten gevangen. De verwachting is dat dit aantal dit jaar verder zal dalen. Om de muskusrat buiten de grenzen te houden, wordt er met name langs de landsgrens actief op de dieren gejaagd. Het is de bedoeling dat deze in 2034 zijn verdwenen.

Nauwelijks natuurlijke vijanden

Het dier komt niet van nature in ons land voor en heeft nauwelijks natuurlijke vijanden. Muskusratten graven holen en gangen in waterkeringen en oevers. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken. Ook verdringen ze inheems rietvogels zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. De muskusrat eet namelijk planten als riet en lisdodde waarvan deze vogels weer afhankelijk zijn.

Met het bestrijden van de beverrat, die vergelijkbare problemen veroorzaakt, hebben de samenwerkende waterschappen al het nodige succes geboekt. Ons land heeft geen eigen populatie meer: 186 dieren liepen vorig jaar vrijwel allemaal direct langs de grens met Duitsland in een val.

Slimme vallen

De ongeveer vierhonderd muskusratten- en beverrattenbestrijders in ons land werken steeds vaker met slimme vallen: die zijn uitgerust met beeldherkenning en vallen alleen dicht als er muskusrat of beverrat inloopt. De bestrijders houden ook de vinger aan de pols als het gaat om schade aan dijken en oevers door bevers, een soort die wel in ons land thuishoort.

Volledig scherm De vangst van muskusratten per waterschap. © Waterschap Rivierenland

