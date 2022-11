N830 bij Tuil gaat drie maanden dicht

Einde van grootste eendaagse wandeleve­ne­ment van Nederland: Rode Kruis Bloesem­tocht stopt

De laatste aflevering van de Rode Kruis Bloesemtocht, met start en finish in Geldermalsen, is al geweest. Het grootste eendaagse wandelevenement van Nederland stond voor 15 april 2023 weer op de kalender, maar het bestuur van de Bloesemtocht heeft met pijn in het hart besloten te stoppen met de organisatie. Het recordaantal deelnemers bedroeg 34.524 in 2019.

24 november