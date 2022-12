Na 85 jaar kan Rumpt weer water halen bij monumentale dorpspomp: ‘Stukje historie terug’

140 jaar geleden, in 1882, kreeg het kleine Rumpt net als omliggende dorpen een centraal waterpunt. Een dorpspomp, waar bewoners in de tijd voor de de ingebruikname van waterleidingen water konden halen.

De pomp werd na 55 jaar trouwe dienst in 1937 gesloopt. Maar op initiatief van een groep dorpsbewoners is de historische dorpspomp dit jaar in volle glorie hersteld. Zaterdag werd het gerenoveerde monument in het bijzijn van tientallen Rumptenaren officieel geopend.

De opnieuw tot leven gebrachte pomp heeft een plekje gekregen aan de kruising van de Middenstraat met de R.M. van Gellicumstraat in het dorp. ,,Vroeger stond de pomp midden op dat kruispunt, Nu netjes aan de zijkant.”

Kernagenda

Aan het woord is Gerard van Oostrum, een van de initiatiefnemers van het herbouwen van de pomp. ,,In alle dorpen in West Betuwe is de afgelopen jaren een kernagenda opgesteld. Daarin zijn afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de gemeente vastgelegd. Voor Rumpt stond het herstellen van de oude dorpspomp op de lijst.”

Met dank aan 7000 euro gemeentegeld en een investering van een projectontwikkelaar werd de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe pomp. ,,Met een speciale werkgroep hebben we helemaal zelf uitgezocht hoe de pomp eruit zou komen te zien”, vertelt Van Oostrum.

,,Daarbij hebben we samengewerkt met lokale ondernemers en vrijwilligers. Iemand uit het dorp is gaan kijken naar pompen in omliggende dorpen en heeft op basis daarvan een schets gemaakt. Vervolgens heeft een lokale aannemer de fundering gedaan en heeft Rumptenaar Koos Versteeg de put gemetseld.” De pomp is verfraaid met onder meer het wapen van Rumpt.

Niet drinkbaar

Op de plek waar de pomp is geplaatst, is een puls geslagen van 12 meter diep. Het water dat wordt opgepompt is niet drinkbaar. Daarvoor zit er te veel ijzer in de grond. ,,Maar je kunt er prima de tuin mee sproeien”, lacht Van Oostrum. ,,Het was vooral de bedoeling om dit historische monument terug te krijgen. Dit stukje historie. We laten ook een bankje plaatsen, zodat de pomp een soort ontmoetingsplek wordt.”

