Na jarenlang tandenleed worstelt Nils (20) nu met de kosten: ‘Wie wil er meebetalen aan mijn neptanden?’

Krijgt Ophemert een natuurbe­graaf­plaats? Er is kans op

8 augustus OPHEMERT/GELDERMALSEN - Er is ruimte voor natuurlijk begraven in West Betuwe. Volgens het college zou er bijvoorbeeld plek zijn als de begraafplaats in Ophemert uitgebreid wordt. De gemeente ziet niets in een aparte natuurbegraafplaats in de gemeente.