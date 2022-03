Na kritiek alsnog extra informatie Gastvrije Waaldijk

Héle Betuwe viert carnaval op school, daarna wordt het anders

Carnaval: voorheen een festijn voorbehouden aan katholieken, vooral gevierd in de oostelijke Betuwe. Maar basisscholen zijn er opmerkelijk actief in: van Beesd - zoals hier op de Antoniusschool - tot Doornenburg wordt carnaval in de klaslokalen gevierd. Op latere leeftijd wordt het wel anders: voor tieners en volwassenen is er dan in de westelijke Betuwe weinig carnavalesk vertier te vinden.

25 februari