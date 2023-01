Na Tricht en Opijnen kijkt gemeente of er ook in Beesd flexhuizen kunnen komen

Beesd krijgt mogelijk flexwoningen. Er zijn al concrete plannen voor zulke woningen in Tricht (bij de randweg) en Opijnen (op het voormalige voetbalveld). Nu kijkt West Betuwe of dat ook in Beesd mogelijk is.

Als er ergens in West Betuwe schreeuwend behoefte bestaat aan nieuwbouw, dan is het wel Beesd. Er is al jaren niet gebouwd in het dorp en het inwonertal is daarom met vele honderden gekrompen tot zo’n 3200. Er zijn woningbouwplannen in aantocht, maar om snel soelaas te bieden wordt ook voor Beesd nu gedacht aan flexwoningen. Een besluit is nog niet genomen.

Die tijdelijke huurwoningen zouden er, onder strikte voorwaarden, binnen een jaar al kunnen staan. Doorgaans gaat het daarbij om een periode van tien tot vijftien jaar. Daarna moeten de huizen weer weg van die plek en kunnen ze mogelijk elders geplaatst worden.

Garstkampen

De gemeenteraad heeft aangegeven dat Beesd echt aan de beurt is qua woningbouw. Er zijn zelfs drie bouwlocaties in het dorp geselecteerd. In Beesd-Noord, de Garstkampen, is veel ruimte. In de eerste fase wordt gedacht aan de bouw van ruim honderd woningen. Later is daar wellicht ruimte voor nog (veel) meer.

Voor de Huizekamplaan wordt gedacht aan 25 tot 30 nieuwe huizen in een parkachtige omgeving. De Jeugdlaan in het centrum is een project samen met de twee scholen in Beesd. Door de twee scholen onder één dak te huisvesten, komt er een locatie vrij voor woningbouw. De twee scholen komen op de huidige locatie van De Lingelaar. Op de locatie van de St. Antoniusschool komen woningen zodra de Brede School gerealiseerd is. Daar kunnen ook appartementen bij zijn.

Komende zaterdag is de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de dorpsgroep Beesd voor elkaar. Vanaf 16.00 uur wordt het glas geheven in het Klokhuis. Over de woningbouw wordt op een latere datum weer gesproken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.