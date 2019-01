Natalie uit Est wil Miss Pinup worden: ‘Ik sta voor vrouwen power’

Waarom doe je mee aan deze verkiezing?

,,De pinup-gemeenschap grijpt grofweg terug naar de periode tussen de jaren ‘40 en '60. Ik merk duidelijk dat de belangstelling hiervoor toeneemt. Ik spreek bewust over een ‘scene’, want ik maak er zelf deel van uit.



Het mooie ervan is: Deze gemeenschap is erg inclusief. Je mag zijn wie je bent, al heb je maat 32 of maat 52. Ook je leeftijd of je geslacht maakt niet uit; er doen bijvoorbeeld ook mannen mee die zich kleden als vrouw. Deze wedstrijd staat dus voor veel meer dan een mooi plaatje, hij staat voor een levensstijl.’’