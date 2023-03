Natascha en René wonen in een gloednieuw herenhuis met vier verdiepingen: ‘Wij waren de eerste helden’

Beter wormpjes dan een mengsel van tarwe en whiskey voor deze meeuwen

Een weiland vol voedsel. Niet alleen voor de mens, maar in deze toestand ook voor meeuwen. Die worden wild enthousiast als er drijfmest over het land wordt uitgereden, zoals hier in Leuven, een buurtschap in Vuren in het Gelderse West Betuwe.