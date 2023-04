Nationale intocht van Sinterklaas in Gorinchem: ‘Dit is een cadeautje voor onze stad’

MET VIDEO ‘Elke verpakking die je thuis laat, is geen afval op school’

De Rotondaschool in Tiel - gelegen naast winkelcentrum Passewaaij - is de eerste afvalvrije school in de regio. Al valt op die titel best wat af te dingen: bewustwording op het gebied van duurzaamheid is niet meer weg te denken op basisscholen.