Nepagenten stelen tienduizenden euro’s cash geld van automobilisten in Asperen en Raalte

West Betuwe wil zich voorberei­den op komende leegstand van kerkgebou­wen: ‘Is dit een kerkenvi­sie of een duurzaam energie­praat­je?’

GELDERMALSEN - Of je nu gelovig bent of niet: een kerk is ongelooflijk belangrijk voor een dorp. En met de 45 kerkgebouwen in de 26 kernen in West Betuwe is het al niet anders. Vandaar dat de gemeente, met de kerkbesturen en andere betrokkenen, nadenkt over wat er moet gebeuren met een kerkgebouw als die zijn religieuze functie verliest.

2 februari