columnIk had nu in de gevangenis kunnen zitten.

We hadden dat huis in Rossum kunnen kopen, een paar jaar geleden. Nieuwbouw, kant en klaar, we konden er zo in. Maar we besloten dat het toch te duur was en we bleven in Heesselt wonen, precies aan de andere kant van de rivier.

Ja, dat had maar een haartje gescheeld of ik was met vrij grote zekerheid overgegaan tot grof geweld, en dat zou niet onbestraft zijn gebleven.

In Rossum wordt er namelijk al vanaf oktober geknald. Zodra er ook maar ergens vuurwerk te koop is, wordt het afgestoken in Rossum.

Je zou zeggen: maak je daar maar niet druk om, want je bent daar niet gaan wonen, er ligt een brede rivier tussen. Maar onze hond maakt zich er wel druk om. Die kan pas poepen als ie tien minuten geen knal heeft gehoord in de zeer wijde omgeving. En die zeer wijde omgeving, daar hoort Rossum dus bij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vanaf oktober kijkt onze hond me al aan als ik hem aanlijn om naar buiten te gaan, want kunnen we tien minuten buiten lopen zonder dat er van de andere kant van de rivier een knal waar te nemen is? Op drie van de vier rondjes is het antwoord: nee, dat kunnen we niet.

De stress die dat oplevert heeft ervoor gezorgd dat er in mijn hoofd één vuurwerkafsteker in Rossum is ontstaan.

Ongetwijfeld zijn het tien jongetjes, maar in mijn verbeelding is het één (volwassen) idioot geworden, één krentenbol die vanaf oktober tot diep in januari gewoon maar kanonslagen zijn eigen voortuin in gooit, vanuit de deuropening. Hij kijkt op zijn klok, denkt: weer negen minuten voorbij, ik ga er eentje afsteken.

Ik had in de gevangenis kunnen zitten. Als wij in Rossum waren gaan wonen, en ik had die knallen van dichtbij moeten horen, dag in, dag uit, had ik er net zo lang rondgereden tot ik die krentenbol had gevonden, en ik zou tot grof geweld zijn overgegaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.