Nieuwbouw bij Univé pakt geen wind weg bij molen

COLUMN Stadscon­cië­r­ge: een nieuwe sof is geboren!

Wat nu weer? We krijgen een stadsconciërge! We kennen het beroep van conciërge van de man of vrouw die op scholen alles in de gaten houdt. Die laatkomers registreert. Die zowat elke leerling kent. De vertrouwenspersoon, bemiddelaar in conflicten, controleur van orde en netheid. De huismeester die toeziet op het schoonhouden van aula’s en pleinen. De klusjesmens ook. De beul van leerlingen die gestraft zijn met corvee. Maar die ook de kop van jut is. Van boze ouders, ontevreden leerlingen, chagrijnige docenten of een dictatoriale directeur. Ga er maar aan staan!