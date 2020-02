Nieuwe bruggen en asfalt lijken enige oplossing voor fileleed op A2: ‘We staan met de rug tegen de muur’

Vervuiling bij golfbaan The Dutch toegenomen: zware metalen in grondwater

16 februari SPIJK - Het grondwater op de plek waar in Spijk een tweede golfbaan van The Dutch moet komen, is vervuild met zware metalen en heeft een hoge pH, zuurgraad. Ondanks dat er maatregelen zijn genomen om vervuiling tegen te gaan, is die juist toegenomen.