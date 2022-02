Nieuwe huisvesting arbeidsmigranten ook voor FruitTech-studenten en spoedzoekers

Toch nog nachtwerk aan spoor in Geldermal­sen en Tricht

GELDERMALSEN/TRICHT - Het leed is bijna geleden, maar toch zorgt het werk aan het spoor nog even wederom voor nachtelijke overlast in Geldermalsen en Tricht. De spoorwerkers gaan in de nacht van 1 op 2 februari toch weer aan het werk.

1 februari