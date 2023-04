Nieuwe peddelroute voor kanoërs op Linge, nieuwe NS-wandelroute tussen Culemborg en Beesd

Peddelen op de Linge kan, maar er zijn problemen in Ne­der-Betuwe: ‘Zelfs plat op je buik kom je niet onder de brug door’

GELDERMALSEN/OPHEUSDEN/DOORNENBURG - Op de Beneden-Linge tussen Tiel en Geldermalsen wordt in april een peddelroute geopend voor kanoërs, kayakkers en suppers. Onderzocht wordt of verlenging van die route tussen Tiel en Doornenburg ook mogelijk is.