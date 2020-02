Nieuwe podcast over moord op het platteland: ‘We hebben soms met natte ogen zitten monteren’

Auto schiet over vangrail en belandt in sloot langs A15, chauffeur (28) zwaarge­wond

2 februari HERWIJNEN - De bestuurder van een personenauto is in de nacht van zaterdag op zondag met zijn voertuig in een sloot beland langs de A15 bij Herwijnen. De auto reed in de richting Gorinchem toen hij net voorbij de afslag Leerdam door onbekende reden over de vangrail schoot.