Nieuwe treinen op Merwedelingelijn na akkoord over miljoeneninvestering: ‘Geweldig nieuws voor de regio’

Leermees­ter draagt racket over aan zijn pupil; Meuffels krijgt de leiding bij Tennis Academy Mid­den-Nederland

Tenniscoach Carl du Mee is blij dat zijn pupil Alban Meuffels - uit Varik - de Tennis Academy Midden Nederland (TAMN) in Beusichem overneemt. ,,De cirkel is mooi rond zo.”

29 augustus