Nog twee aanhoudingen in grote drugszaak waarin miljoenen cash, dure whisky en horloges in beslag werden genomen

COLUMN Gaan de nieuwe afvalpas­jes wel werken?

Holle Bolle Gijs is dè briljante oplossing van de Efteling om zwerfvuil te voorkomen. Men kan op een leuke manier afval dumpen en daarvoor wordt men beloond. Met een koddig ‘dankjewel’, een kanonschot of zelfs een boer of scheet. Zo zag de afval slurpende dikzak in 1959, zes jaar na de opening, het levenslicht. Zes jaar!