Nog uren problemen op A2 door bergen truck met olijfolie

Aanpak riool Kapel­straat in Ophemert uitgesteld

20 maart OPHEMERT Met de chaotische taferelen bij de werkzaamheden aan de Weverstraat in Ophemert in het achterhoofd heeft de gemeente West Betuwe de aanpak van het riool in de aangrenzende Kapelstraat in de ijskast gezet. Voor de bewoners van de Weverstraat stond 2018 in het teken van een opgebroken wegdek, modderpoelen, besmeurde woonkamerramen en automobilisten die hun banden lek reden op het puin in de straat.