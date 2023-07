Nog weinig overlast door storm Poly in de regio: ‘Maar er is niet voor niks code oranje afgegeven’

Het Weer Regenbuien, maar soms ook zon in West Betuwe vandaag

Het wordt vandaag geleidelijk minder bewolkt en de neerslagkans blijft hoog in West Betuwe. 's Middags stijgt de temperatuur tot 19 graden en is de wind krachtig, windkracht 6. Vanavond is het bewolkt met kans op een regenbui en koelt het af tot ongeveer 16 graden.