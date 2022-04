Oekraïense kroost naar school in Beesd: spannend én leuk

video Wie wil aanschui­ven bij de winnaars in Rivieren­land?

De kiezer heeft gesproken en heeft dat in ieder geval in Neder-Betuwe, Buren en West Betuwe in klare taal gedaan. De drie grootste partijen zijn allemaal (ruimschoots) beloond. De grote vraag is nu: wie wil nog bij hen aanschuiven?

18 maart