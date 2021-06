Ongeluk op A15 bij Geldermalsen: rechterrijstrook richting Nijmegen dicht

Zaak rond sluiting Club Rodenburg om drugshan­del sleept zich voort: burgemees­ter gaat in hoger beroep

11 juni Een nieuwe episode in de kwestie-Rodenburg: de burgemeester van West Betuwe gaat in hoger beroep in de zaak rond Club Rodenburg in Beesd. Twee weken geleden vond de rechter dat de burgemeester de club onterecht géén drank- en horecavergunning had gegeven en opnieuw naar die beslissing moest kijken, maar de gemeente tekent nu dus bezwaar aan tegen de uitspraak.