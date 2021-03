Ooibos in de uiterwaarden na 35 jaar weer geknot: een oerbosje zal het niet worden

Liander zet rem op lokale elektrici­teits­pro­duc­tie in Neerijnen: het stroomnet is vol

19 maart NEERIJNEN - Extra stroom leveren aan het elektriciteitsnet is er voorlopig niet meer bij in Neerijnen: het stroomnet is namelijk vol. Tot in 2023 het verdeelstation in Zaltbommel voldoende is uitgebreid, gaat de stop erop.