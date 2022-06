Ook voetbalclub Haaften krijgt een Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en stichtingen die lang bestaan. Een uitreiking is alleen bij het 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij. Vrijdag kreeg ASH uit Hellouw ook al een Koninklijke Erepenning.

Begonnen als NAS

Haaften begon in 1921 onder de naam NAS (Na Arbeid Sport). De voetballers speelden toen in de uiterwaarden langs de Waal op De Kerkenwaard. Vanaf 1967 zijn alle activiteiten op het huidige sportcomplex Elzenbos. De clubnaam veranderde in de jaren zestig/zeventig van NAS in Voetbalvereniging Haaften.

Momenteel telt de vereniging vijf seniorenelftallen, waarvan een vrouwenteam. Bij de jeugdafdeling spelen tien teams. Daarnaast is er ook een jeugd-G-team actief. De club behaalde veel kampioenschappen. Het eerste titel was in 1951, daarna volgden titels in 1963, 1970 1981 en 1989. Het laatste kampioenschap was in 2016.

Voetbal als verbinding

De vereniging kan rekenen op veel vrijwilligers. Zij begeleiden en trainen de elftallen, maken de kleedkamers en de kantine schoon en onderhouden het sportterrein. Destijds stroopten maar liefst tweehonderd vrijwilligers de mouwen op om sportcomplex Elzenbos te bouwen.

Voor de inwoners van Haaften en Tuil is de voetbalvereniging altijd een belangrijke verbindende factor geweest. Naast sportactiviteiten nodigen zij ook andere verenigingen, scholen en bedrijven uit om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Dit varieert van straatvoetbaltoernooi, Koningsspelen, slagbaltoernooi, schoolsportdag, KNVB 4x4 voetbal tot schoolvoetbal.