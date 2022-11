Ook vrachtwagenbrand bij transportbedrijf onderdeel van politieonderzoek Haaften: ‘Vrijdag camerabeelden opgevraagd’

Slachtof­fer van schietpar­tij Haaften maakt het ‘naar omstandig­he­den’ goed: ‘Wij hebben geen vijanden’

Er is nog veel onduidelijkheid over de schietpartij dinsdagavond in het Gelderse Haaften. Bij het incident raakte een vrouw gewond. Zij is na behandeling in het ziekenhuis weer thuis. Op verschillende plekken in het dorp is politiebeveiliging zichtbaar.

