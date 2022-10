Open dag van brandweer en politie is vooral een uitje voor de jeugd

Legaal struiken en planten uitgraven: binnenkort kan het in Tricht

Legaal struiken en planten uitgraven en in je eigen tuin zetten. Het kan binnenkort in Tricht. Daar wordt langs de Laan van Craaijestein een circulair en duurzaam nieuwbouwwijkje gebouwd. Het bijzondere is dat de woningen later simpel op een andere plek neergezet kunnen worden.

15 september