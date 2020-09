Ophef om grote kruizen op begraafplaatsen in West Betuwe; gemeente betreurt ‘uiterst onhandige actie’

Een oplettende bezoeker van het kerkhof in Deil deelde een foto van een bespoten grafsteen op Facebook. ‘Dacht even dat er vandalen op het kerkhof in Deil waren geweest, maar nee, het is de gemeente West Betuwe die hiermee aangeeft dat deze graven geruimd gaan worden’, luidt de tekst bij de foto. ‘Waar zijn de gewone bordjes gebleven? Een beetje respectloos.’



De gemeente heeft inmiddels gereageerd op de berichten biedt op Twitter haar excuses aan. ‘Er is onrust over het markeren van grafstenen. De wijze waarop dit is gedaan in Deil en Buurmalsen is niet respectvol. Wij bieden onze excuses aan.’



Een woordvoerder van de gemeente zegt donderdag dat het terecht is dat veel mensen hierover vallen, maar benadrukt dat het om een uiterst onhandige actie gaat. ,,We zien onze fout in en hadden dit nooit zo mogen doen. Daarom hebben we ook onze excuses aangeboden en direct actie ondernomen. De grafstenen worden allemaal vandaag nog schoongemaakt.’’



Waarom West Betuwe ervoor heeft gekozen om kruizen op de grafstenen te spuiten en niet, zoals gebruikelijk is, te kiezen voor bordjes, is niet bekend.