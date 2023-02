Opkoopbescherming vergroot kansen voor starters: ‘Huizenmarkt in Gorinchem herstelt zich inmiddels’

Feestvier­ders uit de hele regio richting Erichem - of Notendârp - voor het kindercar­na­val: ‘Niet zo in het bloed, maar wel leuk’

De roze loper is weer uitgerold voor het Dorpshuis in Erichem. Of liever gezegd Notendârp, zoals het plaatsje in carnavalstijd genoemd wordt. Na twee jaar was deze zaterdag het carnavalsfeest terug in het dorp.

11 februari