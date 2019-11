Opnieuw discussie in Den Haag over bouwen militaire radar in Herwijnen

Beesd krijgt het eerste kli­maat-neutrale crematori­um van Nederland

27 november BEESD - Het eerste klimaatneutrale crematorium van Nederland opent binnenkort zijn deuren. In ’t Lief bij Beesd, pal naast de A2 in zuidelijke richting, kunnen gezelschappen van maximaal tachtig personen in een even duurzame als sfeervolle omgeving afscheid nemen van hun geliefde.