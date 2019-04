‘Overmatig gebruik alcohol en drugs’ reden voor sluiting Club Rodenburg in Beesd

‘Simpelweg failliet’

Of het daadwerkelijk gaat om een verkochte pil in de club, kan eigenaar Janice Bronk niet bevestigen. Wel bevestigt ze dat sluiting funest zou zijn: ,,We hebben de club in 2017 overgenomen met behoorlijk wat achterstalling onderhoud. We hebben geïnvesteerd en krijgen nu eindelijk lucht. Als we een jaar dicht moeten betekent het simpelweg dat we failliet zijn.’’



De contacten met de gemeente waren lange tijd goed, maar alles is volgens Bronk - ze runt de club samen met haar broer John - sinds kort anders. ,,Ik probeer al sinds juni vorig jaar een afspraak te maken met de gemeente en de politie. Telkens hoor ik dat we waarschijnlijk binnen drie weken kunnen komen, maar inmiddels zijn we bijna een jaar verder.’’