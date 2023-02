Panklaar plan voor veel betaalbare huizen in Haaften: ‘Waar wachten we op?’

West Betuwe en de begroting: wonen, wonen, wonen

GELDERMALSEN - 139 miljoen euro: zo veel geld geeft de gemeente West Betuwe in 2022 uit en nog net iets meer geld komt er binnen. De gemeenteraad stemde rond middernacht van dinsdag op woensdag unaniem in met de begroting van het college. Waar werd het meest over gesproken? Over de noodzaak om woningen te bouwen, vooral in de kleinere dorpen en stadjes.

