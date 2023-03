Pech voor hondenbezitters in Hardinxveld; als enige in deze regio moeten zij nog wél hondenbelasting betalen

Miljoenen cash, exclusieve whisky en dure horloges: dertig aanhoudin­gen in internatio­na­le drugszaak

Dertig verdachten aangehouden in illegale miljoenenhandel. Dat is de oogst van een grootschalig internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne. Politie Oost-Nederland en de FIOD hebben in samenwerking met internationale partners deze week dinsdag en woensdag de verdachten van hun bed gelicht in Nederland en Spanje.