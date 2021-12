Pepernoten-actie levert 4000 euro op voor operatie van Benthe: ‘Iedereen bedankt die heeft meegeholpen’

Benthe lijdt aan een zeldzame, ongeneeslijke aandoening die veneus-lymfatische malformatie heet en haar oorsprong vindt in weeffoutjes bij de aanleg van lymfevaten. De in Dordrecht wonende tiener is al meer dan 35 keer behandeld. Vooral in Boston, maar ook in New York en Berlijn. En ze zal die ingrepen moeten blijven ondergaan.