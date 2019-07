Persoon bekneld bij ernstig ongeval op A2 bij Beesd, forse vertraging voor verkeer

De aanrijding gebeurde rond 17.15 uur.



Volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat gaat het om een ernstig ongeval. Een persoon zit bekneld in een betrokken voertuig. Voor de hulpverlening kwam onder meer een mobiel medisch team per traumahelikopter ter plaatse.



De vertraging was kort voor 18.00 uur opgelopen tot meer dan een half uur, de file had een klein half uur later een lengte van tien kilometer.



Rijkswaterstaat stelde een omleiding in voor verkeer richting het zuiden vanaf Utrecht via de A12 naar Arnhem en vervolgens de A50 richting het zuiden.



Verkeer richting Utrecht had eerder in de avondspits bij Waardenburg te maken met vertraging. Het verkeer reed rond 17.30 uur langzaam over een lengte van zo’n vier kilometer.