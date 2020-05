Persoon overleden bij frontale botsing motor en auto in Asperen

Extra raadsverga­de­ring over coalitie­breuk West Betuwe: ‘Mogelijk wordt er gestemd’

15 mei GELDERMALSEN - Er komt een extra raadsvergadering over de breuk in de coalitie van West Betuwe. Opvallend is dat die fysiek in de raadzaal plaatsvindt en niet digitaal, zoals de trend is. ,,We houden de mogelijkheid open dat er gestemd moet worden.’’