Petitie: haal sluipverkeer uit West Betuwse dorpen

Ambulance muurvast in verkeersin­farct Waarden­burg

Een ambulance heeft maandagavond meer dan een uur vastgezeten in een file in hartje Waardenburg. Het verkeer stond muurvast, omdat de Waalbrug in de A2 onverwachts werd afgesloten vanwege een defect in de voegen. Het verkeer blijft tot donderdagochtend grote overlast ondervinden.

26 oktober