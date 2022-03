Petra van Kuilenburg (LLB) doet mee aan landelijk NPO1-debat

,,Heel eervol natuurlijk’’, zegt de Waardenburgse fractievoorzitter. ,,Ze waren mij op het spoor gekomen omdat ik door De Gelderlander vorig jaar tot beste politicus van een lokale partij ben uitgeroepen en het West Betuwse nieuwplatform Koetjong mij recent tot beste gemeenteraadslid heeft benoemd.”

In De Gelderlander werd ze bij haar erkenning als volgt getypeerd: ‘Allround raadslid in het westen van de provincie. Van Kuilenburg heeft kennis van zaken, ze formuleert haar standpunten scherp. En dat doet ze ‘voor de inwoners, want als wij het niet doen, worden het vergeten kindjes’.’

Maandag was Petra van Kuilenburg nog gewoon aan het werk, maar deze dinsdag reist ze af naar Hilversum. Vorige week heeft Van Kuilenburg nog een ontmoeting gehad met Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging: ,,We zijn een bondgenootschap aangegaan met die partij, we zijn het over veel dingen eens.”

Om 19.00 uur is er dinsdagavond op NPO1 een debat tussen twaalf vertegenwoordigers van lokale partijen uit het hele land, waar Van Kuilenburg er dus een van is. ,,Ik ben gevraagd om met twee andere lokale politici daarna mee te gaan naar het debat vanaf 20.30 uur met onder meer landelijke politici. Dat is spannend natuurlijk. We gaan in gesprek over thema's die een lokale impact hebben. Maar ik zie er niet tegenop, ik zie zie er juist naar uit.’’