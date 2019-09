Peugeot brandt uit bij tankstation in Beesd

Pompoenen vroeg van het land op Mariënwae­rdt

30 augustus BEESD - De pompoenenoogst op landgoed Mariënwaerdt in Beesd is al vroeg in het seizoen in volle gang. Het is een goede oogst van zo'n 20 ton aan pompoenen, vertelt bedrijfsleider akkerbouw Arnoud Kipping van het landgoed. ,,Dat is wat meer dan de vorige jaren.”