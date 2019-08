Pianostemmer legt zich neer bij vonnis, roemruchte rechtszaak afgedaan

Brandlucht in de Betuwe door grote brand in varkens­stal Streefkerk

22 augustus TIEL - Een brand in een varkensstal in Streefkerk, ten oosten van Rotterdam, zorgt deze donderdagavond voor een brandlucht in de omgeving van Geldermalsen, Deil, Tricht en Tiel. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Die verwacht dat de stank zich de komende uren verder zal verspreiden over de regio.