Plakplaatjesplezier in Zaltbommel door historisch fotoboek: ‘Dit is zó leuk!’

Bier dat je zelf meeneemt met carnaval verplicht inleveren: Bossche horeca zou Breda wel willen volgen

DEN BOSCH - Glas en blikjes met alcoholische drank meenemen met carnaval? In Breda is het verboden en gaan beveiligers daar in het centrum op controleren. De Bossche horeca zou dat ook graag willen. ,,Want het gebeurt steeds vaker.”

9:38