Platenbeurs in De Luisterpost in Gorinchem

Drugsketel knalde dwars door dak, bedrijven­com­plex in de as: Utrechter moet er vijf jaar de cel voor in, vindt justitie

De drugsketel knalde dwars door het dak en kwam pas dertien seconden later - dwars door een ánder dak - weer naar beneden. De vuurzee die ontstond, legde een compleet bedrijfsverzamelgebouw in de as. Het is de schuld van een 55-jarige Utrechter, vindt het Openbaar Ministerie (OM), dat hem voor vijf jaar achter slot en grendel wil zien, onvoorwaardelijk.