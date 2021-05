Plots rijdt er een auto de voortuin van Henri in: ‘Ik schrok wakker, hoorde een enorme klap’

Gerben (29) wil met podcastse­rie over wandelen ‘jongeren motiveren de wandel­schoe­nen aan te trekken’

10 mei GELDERMALSEN - Gerben van der Zwaard uit Geldermalsen houdt van wandelen. In de directe omgeving of verder weg, het is hem om het even want er is altijd wel iets te beleven en hij krijgt er ruimte van in zijn hoofd. Om de lol van het wandelen over te brengen op en vooral jongeren aan te zetten de wandelschoenen aan te trekken, is hij samen met boswachter Hanne Tersmette een podcast gestart, Uur in de Natuur.