Politie geeft bewakingsbeeld vrij van gewapende overval op Spar in Asperen

En wéér brand in Waarden­burg: stapel autobanden afgefikt en vuurwerk afgestoken

WAARDENBURG - Een stapel autobanden stond zaterdagavond in brand in Waardenburg, ter hoogte van de kruising van de Steenweg met de Meerwijk. Het is niet de eerste keer dat er - in aanloop naar de jaarwisseling- brandjes worden gesticht in Waardenburg.

20 november