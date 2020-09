Politie is onderzoek gestart bij bedrijf in Beesd

INTERVIEW Allemaal goede ervaringen, maar ‘schreeu­wers moet je inperken’

28 augustus GELDERMALSEN - Co van Leeuwen heeft in de 43 jaar dat hij voorlichter was bij de gemeenten Beesd, Geldermalsen en West Betuwe de wereld zien veranderen: ,,Vroeger was er bijna onderdanigheid als burgemeester en wethouders op bezoek kwamen, nu moet je de grootste schreeuwers zien in te perken.’’