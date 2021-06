Politie kwam ‘leider van criminele organisatie’ op spoor toen hij met meer dan 200 kilometer per uur over A2 scheurde

De Leerdammer reed zichzelf vorig jaar september letterlijk bij de politie in beeld toen hij met meer dan 200 kilometer per uur in een gehuurde Mercedes met Duitse kentekenplaten over de A2 scheurde. Agenten zetten de wagen aan de kant, waarna de vondst van drugs in het voertuig tot doorzoekingen van zijn woning en de door hem gehuurde loods aan de Industrieweg in Beesd leidde.



Daarbij werden onder meer hennep en LSD-zegels gevonden. Op aanwijzing van een anonieme getuige trof de politie ook in diverse voertuigen nabij de loods drugs en een mitrailleurgeweer met daarop DNA van de verdachte aan.