Politie vindt gestolen shovels in zwaar overhellende vrachtwagen

Los in de laadruimte

De shovels bleken los in de laadruimte te staan. Bij controle in de systemen van de politie bleek dat de werktuigen allebei als gestolen geregistreerd stonden. Het tweede apparaat was al vijf jaar geleden ontvreemd in Duitsland, zo bleek.



De Geffenaar werd daarop aangehouden en de shovels en de vrachtwagen zijn in beslag genomen. De 25-jarige wordt verdacht van diefstal of heling of allebei.