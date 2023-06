Popmuziek, spoken word, breakdance en stand up comedy: Gorinchem barst van de creativiteit!

Mogelijke fietsen­dief­stal leidt tot ‘fikse mishande­ling’ in Tiel: vier verdachten aangehou­den, jongste is 16 jaar

Er zou een fietsendiefstal aan vooraf zijn gegaan. Maar helemaal zeker weten doet de politie dat ook nog niet; er is nog geen aangifte binnen. Wat wel helder is, is dat een 23-jarige Tielenaar slachtoffer is geworden van een ‘fikse mishandeling’. En dat daar vier verdachten voor zijn opgepakt, van wie één minderjarig.